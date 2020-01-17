Обнародована статистика пищевых отравлений в Азербайджане в 2019 году

17 января 2020 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Агентство пищевой безопасности поступило 19 944 обращения.

Об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства Гошгар Тахмази, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что 2 291 (11%) обращений касалось случаев нарушения прав потребителей, 480 (2,4%) - пищевых отравлений, 89 обращений (0,5%) - бруцеллеза, 39 обращений (0,3%) - сибирской язвы, 26 обращений (0,1%) - туберкулеза: «Также поступило 482 экстренных уведомлений и информации от министерства здравоохранения и Генпрокуратуры о пищевых отравлениях. В результате расследования на основании 482 уведомлений и данных было подтверждено 208 фактов отравления, 274 не подтвердились».

Председатель Агентства добавил, что на основании обращений было зарегистрировано 987 пострадавших, из них только у 585 человек был клинически подтвержден факт пищевого отравления. В основном подтвержденные пищевые отравления имели место в домашних условиях, что составляет 87,7%.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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