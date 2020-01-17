В проекте "Здоровый школьник" в Азербайджане участвовали десятки тысяч учащихся школ (ФОТО)

17 января 2020 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АПБ Азербайджана в рамках мер по просвещению потребителей в 2019 году организовало показ 12 социальных видеороликов на телевидении и в электронных СМИ.

Как передает в пятницу Trend, об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель АПБ Гошгар Тахмазли. По его словам, в прошлом году в различных органах печати опубликовано до 200 научно-исследовательских и просветительских статей агитационного характера: "Отреагировано на более чем 650 обращений в связи с пищевой безопасностью. В течение года проект "АПБ просвещает" был реализован на более чем 10 информационных порталах".

Тахмазли сказал, что Агентство также провело конкурс по рисованию "Безопасное питание глазами детей": "От школьников на конкурс поступило свыше 2000 рисунков. В рамках проекта "Здоровый школьник", мероприятия по агитации здорового питания, организованы встречи в 135 общеобразовательных учреждениях 65 регионов страны с участием до 20 000 преподавателей и учащихся школ.

По его словам, в рамках агитационной кампании за здоровое питание в университетах, средних школах, ж/д вокзалах, автобусах и вагонах метро были установлены информационные баннеры, демонстрировались видеоролики. "Вышли в свет два и готовится к печати третий номер первого научно-популярного специализированного издания Азербайджана по пищевой безопасности - журнала Süfrə", - отметил глава Агентства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В проекте "Здоровый школьник" в Азербайджане участвовали десятки тысяч учащихся школ (ФОТО)
  • В проекте "Здоровый школьник" в Азербайджане участвовали десятки тысяч учащихся школ (ФОТО)
  • В проекте "Здоровый школьник" в Азербайджане участвовали десятки тысяч учащихся школ (ФОТО)
  • В проекте "Здоровый школьник" в Азербайджане участвовали десятки тысяч учащихся школ (ФОТО)
Новости по теме
Абшеронский полуостров будет объявлен зоной, свободной от заболеваний животных
Экономика 15:48
В Азербайджане введут новые санитарные нормы по некоторым продуктам питания
Общество 15:19
АПБ Азербайджана в 2019 году расширило сотрудничество с международными организациями
Экономика 14:52
Обнародована статистика пищевых отравлений в Азербайджане в 2019 году
Общество 14:50
Гошгар Тахмазли: Агентство ужесточит меры борьбы за соблюдение норм пищевой безопасности
Общество 14:46
В Азербайджана будут созданы приграничные пункты контроля пищевой безопасности
Экономика 14:35
Лента новостей
ЕБРР назначил нового управляющего директора по Центральной Азии
Казахстан 16:30
Азербайджанская строительная компания Nabucco A&C о реализации крупного проекта в Баку
Строительство 16:24
Турецкая компания Arfem Aluminyum о планах реализации проектов в Азербайджане
Бизнес 16:21
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку электрооборудования
Тендеры 16:16
МВД: В Азербайджане сократилось число тяжких преступлений (ФОТО)
Общество 16:16
На туристической выставке в Нидерландах пресечена провокация против Азербайджана (ФОТО)
Политика 15:59
Тело экс-главы спецслужб Армении нашли с огнестрельным ранением
Армения 15:56
Абшеронский полуостров будет объявлен зоной, свободной от заболеваний животных
Экономика 15:48
Баку могут присвоить звание Города трудовой славы
Общество 15:40