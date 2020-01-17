На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)

17 января 2020 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно плану мероприятий, принятому в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 января, на Аллее шехидов в Баку ведутся подготовительные работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть Баку.

Структуры Исполнительной власти города Баку провели работу по текущему ремонту, уборке и благоустройству.

Обновлены газоны, посажены цветы, покрашены фонарные столбы и т.д.

В связи с годовщиной трагедии на Аллее составляются специальные композиции из гвоздик. К работам привлечены специалисты и художники-дизайнеры.

Работы завершатся 19 января.

До Дня всенародной скорби 20 Января остается несколько дней, но на Аллею уже приходят посетители, среди которых школьники, учителя, иностранные граждане.

19-20 января будут приняты необходимые меры безопасности для обеспечения свободного и беспрепятственного посещения Аллеи гражданами.

Напомним, что распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева утвержден «План мероприятий по проведению 30-й годовщины трагедии 20 Января».

Запланированы организация посещения столичной общественностью Аллеи шехидов, почтение памяти шехидов в 12:00 минутой молчания, приспустить в знак скорби в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января Государственный флаг в городах, районах, селах и поселках республики, а также другие мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
  • На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)
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