20 января в Баку будет частично ограничено движение автотранспорта

БАКУ/Trend/ - 20 января на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено движение транспорта.

Об этом Trend сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, 20 января с 08:00 до окончания церемонии памяти жертв трагедии 20 января движение автомобилей на улицах, пересекающихся с Парламентским проспектом, будет полностью закрыто. Это делается с целью беспрепятственного и безопасного прохождения участников церемонии, отметил Асадов.

Будет закрыто движение для всех транспортных средств на пересечении Парламентского проспекта и улиц Микаила Мушфига, проспекта Гусейна Джавида, проспекта Матбуат, улицы Мехди Гусейна, Иззата Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, то есть от административного здания Милли Меджлиса и до Аллеи Шехидов. В связи с этим будет временно изменено направление движения автотранспорта, сообщил полковник.

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