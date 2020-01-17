АПБ Азербайджана предупредило потребителей в связи с контрафактом "сливочного масла"

БАКУ /Trend/ - К сожалению, ООО Qida Təchizat, подделав сертификат Агентства пищевой безопасности, выдало его за сертификат масла торговой марки "Белорусская корова" и предъявила в торговую сеть "Бизим маркет".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Он сообщил, что сливочного масла под такой торговой маркой вообще не существует.

"Результаты экспертизы показали, что это не сливочное масло. Ответственность за выявление таких фактов ложится и на предпринимателей. Собранные по факту материалы отправлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре. Замешанные в этом преступлении люди будут наказаны", - сказал Гошгар Тахмазли.

Коснувшись недавних случаев отравления спиртными напитками, он добавил, что в рамках следственных мер, в отношении 15 человек, в качестве подозреваемых по данному делу, суд вынес меру пресечения в виде ареста.

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