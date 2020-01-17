20 января в Баку временно изменятся схемы движения некоторых автобусов

17 января 2020 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с проведением в день 30-й годовщины трагедии 20 Января памятной церемонии в честь шехидов, погибших во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, на Парламентском проспекте в направлении Аллеи Шехидов, а также на других прилегающих улицах и проспектах будет ограничено движения автотранспорта, сообщает Trend со ссылкой Бакинское транспортное агентство.

Как отметили в Агентстве, в том числе схема движения автобусов по регулярным маршрутам, проходящим по указанным улицам и проспектам, будет изменена с утра и до полного завершения мероприятия.

Пассажирские автобусы будут двигаться по альтернативным улицам и проспектам, как и другие транспортные средства.

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