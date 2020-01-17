Растет число Домов Азербайджана за рубежом

17 января 2020 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие Домов Азербайджана в различных странах мира — одно из важных направлений деятельности Госкомитета по работе с диаспорой.

В настоящее время Дома Азербайджана есть в девяти странах – в Германии (два), Венгрии, Грузии, Испании, Украине, Италии, Турции, Бельгии и Польше, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госкомитет.

Как говорится в сообщении, эти дома – место встречи азербайджанцев, проживающих за рубежом. Они могут проводить здесь мероприятия, организовывать кружки, смотреть фильмы. Каждый член азербайджанской общины может в них эффективно проводить свой досуг. Комитет обеспечивает Дома Азербайджана всеми необходимыми средствами.

В комитете сообщили, что в ближайшее время планируется еще открыть Дома Азербайджана в разных странах, в частности, в Германии, Италии, Польше, США, Турции и Эстонии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На туристической выставке в Нидерландах пресечена провокация против Азербайджана (ФОТО)
Политика 15:59
Фуад Мурадов: В четырех странах функционируют азербайджанские школы под названием "Карабах"
Политика 30 декабря 2019 17:29
В Берлине открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
Политика 25 декабря 2019 11:47
Азербайджано-грузинский вуз будет находиться в Тбилиси
Общество 7 декабря 2019 14:26
Мнения о сильной армянской диаспоре раздуты – азербайджанский госкомитет
Политика 5 декабря 2019 14:19
Фуад Мурадов: Работа над законопроектом о соотечественниках, проживающих за рубежом, завершена
Политика 5 декабря 2019 13:33
Лента новостей
ЕБРР назначил нового управляющего директора по Центральной Азии
Казахстан 16:30
Азербайджанская строительная компания Nabucco A&C о реализации крупного проекта в Баку
Строительство 16:24
Турецкая компания Arfem Aluminyum о планах реализации проектов в Азербайджане
Бизнес 16:21
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку электрооборудования
Тендеры 16:16
МВД: В Азербайджане сократилось число тяжких преступлений (ФОТО)
Общество 16:16
В проекте "Здоровый школьник" в Азербайджане участвовали десятки тысяч учащихся школ (ФОТО)
Общество 16:01
На туристической выставке в Нидерландах пресечена провокация против Азербайджана (ФОТО)
Политика 15:59
Тело экс-главы спецслужб Армении нашли с огнестрельным ранением
Армения 15:56
Абшеронский полуостров будет объявлен зоной, свободной от заболеваний животных
Экономика 15:48