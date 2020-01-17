Растет число Домов Азербайджана за рубежом

БАКУ /Trend/ - Открытие Домов Азербайджана в различных странах мира — одно из важных направлений деятельности Госкомитета по работе с диаспорой.

В настоящее время Дома Азербайджана есть в девяти странах – в Германии (два), Венгрии, Грузии, Испании, Украине, Италии, Турции, Бельгии и Польше, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госкомитет.

Как говорится в сообщении, эти дома – место встречи азербайджанцев, проживающих за рубежом. Они могут проводить здесь мероприятия, организовывать кружки, смотреть фильмы. Каждый член азербайджанской общины может в них эффективно проводить свой досуг. Комитет обеспечивает Дома Азербайджана всеми необходимыми средствами.

В комитете сообщили, что в ближайшее время планируется еще открыть Дома Азербайджана в разных странах, в частности, в Германии, Италии, Польше, США, Турции и Эстонии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.