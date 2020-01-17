МВД: В Азербайджане сократилось число тяжких преступлений (ФОТО)

17 января 2020 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Баку было зарегистрировано 11 176 преступлений, из которых 88,6 процентов - менее тяжкие, 11,4 процента - тяжкие и особо тяжкие.

Об этом на расширенном оперативном совещании по итогам 2019 года в Главном управлении полиции города Баку, проходящего с участием министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова, сказал начальник ГУП Баку, генерал-майор полиции Миргафар Сеидов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Докладчик отметил, что по сравнению с 2018 годом в отчетном периоде количество преступлений сократилось на 5,4 %, тяжких и особо тяжких преступлений - на 2,3%, менее тяжких - на 5,4%, преступлений, не представляющих особой общественной опасности - на 6,6%, покушения на убийство - на 18,8%, мошенничество - на 33,9%, грабеж - на 3,7%, разбой - на 3,9%, вымогательство - на 28,9%.

Начальник Управления подчеркнул, что операторы службы «Безопасный город» выявили около 5 тысяч инцидентов, благодаря использованию видеокамер было раскрыто 278 преступлений.

Сеидов сказал, что в течение года были задержаны 33 преступные группы, состоящие из 78 человек, совершивших 34 грабежа и разбоя, 57 преступных групп из состоящие из 131 человека, которые совершали кражи из квартир.

По 1 244 фактам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, из оборота было изъято более 372 кг различных видов наркотических веществ. По завершенным уголовным делам гражданам было возмещено 94,7 процентов нанесенного материального ущерба.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • МВД: В Азербайджане сократилось число тяжких преступлений (ФОТО)
  • МВД: В Азербайджане сократилось число тяжких преступлений (ФОТО)
  • МВД: В Азербайджане сократилось число тяжких преступлений (ФОТО)
  • МВД: В Азербайджане сократилось число тяжких преступлений (ФОТО)
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