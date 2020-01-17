В Бакинской Высшей Школе Нефти состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 января (ФОТО)

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 января.

Вначале присутствующие почтили минутой молчания память шехидов, погибших в результате кровавой резни мирного населения, устроенной Советской Армией в Азербайджане в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

Выступая на мероприятии, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов сказал, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики о проведении 30-й годовщины трагедии 20 января от 13 декабря 2019 года памятные мероприятия были проведены во всех государственных организациях и учебных заведениях, включая БВШН.

Говоря о трагедии, ректор отметил, что имена мучеников, которые пожертвовали своей жизнью ради независимости, суверенитета и свободы Азербайджана, навсегда запечатлены в истории Азербайджана и памяти народа. Он подчеркнул, что благодаря политической воле общенационального лидера Гейдара Алиева трагедии 20 января была дана юридическая оценка на государственном уровне.

«Благодаря усилиям, предпринятым общенациональным лидером Гейдаром Алиевым после того, как он вернулся к власти во второй половине 1993 года, Национальный Парламент 29 марта 1994 года принял решение, в котором была наконец-таки дана полная политико-правовая оценка кровавой трагедии 20 января. За прошедший период независимость и развитие Азербайджана были полностью восстановлены под руководством президента Ильхама Алиева как дань уважения к жертвам трагедии».

Ректор также рассказал студентам БВШН о важности информирования международного сообщества обо всех трагедиях, произошедших в истории нашего народа, в том числе о трагедии 20 января. Он призвал их принять активное участие в этом деле, используя свои навыки владения английским языком, на котором они обучаются в Высшей Школе.

В конце мероприятия был показан короткометражный документальный фильм о

трагедии 20 января.

Напомним, что во время трагедии 20 января в течение нескольких дней были убиты 137 человек, около 700 человек получили ранения, более 800 человек были незаконно арестованы

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.