В выходные в Азербайджане ожидается снег

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе в основном будет без осадков, но вечером 18 и 19 января ожидаются осадки, местами выпадет снег. Кое-где ожидается туман.

Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 5-9 градусов тепла. Дороги покроются гололедом.

В Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди, на горных территориях снегопад. Местами туман. Температура воздуха составит ночью 1-4, днем 5 - 8 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла, на дорогах гололед.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно без осадков. 19 января местами ожидаются осадки, утром местами туман. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 6-10 градусов тепла.

В низменных районах также преимущественно без осадков. 19 января временами возможны осадки, утром местами туман. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 7-11 градусов тепла.

В Нахчыванской АР временами ожидается снег, местами туман. Температура воздуха ночью 3-8 градусов, в горах 10-14 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Баку ночью и вечером местами ожидается дождь. В течение всего дня 18 января будет преобладать сильный северо-западный ветер, который 19 января стихнет до умеренного. Температура воздуха ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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