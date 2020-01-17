В БГУ почтили память шехидов 20 Января (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 Января. Память шехидов 20 Января была почтена у памятника шехидам во дворе вуза, после чего мероприятие продолжилось в большом актовом зале университета.

Ректор Эльчин Бабаев, отметив, что кровавая Январская трагедия - это еще одно проявление продуманной политики в отношении нашего народа на протяжении всего 20-го века, подчеркнул, что память о героях, погибших за суверенитет и свободу нашей страны, будет жить вечно. По словам ректора, во время трагедии советская армия жестоко убивала безоружных людей, стреляла в мирных жителей, и это военная агрессия является одним из самых тяжелых преступлений против человечества. Эльчин Бабаев напомнил, что 21 января 1990 года великий лидер Гейдар Алиев, прибыв в Постоянное представительство Азербайджана в Москве, заклеймил это преступление руководства Советского Союза, и первым дал политико-правовую оценку трагедии.

Обратив внимание на распоряжения и указы Президента Ильхама Алиева по обеспечению социальной защиты членов семьи шехидов и инвалидов 20 Января, Эльчин Бабаев сказал, что в стране построены новые оздоровительные центры для реабилитации инвалидов.

Затем на мероприятии выступили доцент исторического факультета Саида Гулиева, супруга Января Насирова, убитого во время трагедии, заместитель председателя Общественного объединения по защите прав семей шехидов, сотрудник филологического факультета Альмара Набиева.

В завершение мероприятия студенты исполнили строки из «Поэмы шехидов» народного поэта Бахтияра Вахабзаде, выступили учащиеся лицея «Молодые таланты» БГУ.

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