В Азербайджане будут восстановлены кяризы (ФОТО)

17 января 2020 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Комплексное развитие сельской местности на территориях проживания вынужденных переселенцев посредством водных систем - кяриз в Азербайджане", осуществляемого азербайджанским представительством Международной организации по миграции при финансовой поддержки Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) в регионах продолжается работа по технической оценке кяризов, которые планируется восстановить.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на организацию, в настоящее время в кяризе на территории Келек Геранбойского района ведутся разведывательные земляные работы.

В рамках вышеупомянутого проекта предусматривается восстановление около 40 кяризов на территории Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Физулинского, Газахского, Геранбойского и Гёкгёльского районов, а также Гянджи, где компактно проживают вынужденные переселенцы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане будут восстановлены кяризы (ФОТО)
  • В Азербайджане будут восстановлены кяризы (ФОТО)
  • В Азербайджане будут восстановлены кяризы (ФОТО)
  • В Азербайджане будут восстановлены кяризы (ФОТО)
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