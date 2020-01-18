Кабмин Азербайджана расширил полномочия Государственного экзаменационного центра

БАКУ /Trend/ - Прием в органы при главе Исполнительной власти города Баку, на госслужбу в управления пассажироперевозок автомобильным транспортом при главах местной исполнительной власти будет осуществлять Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), сообщает в субботу Trend.

В связи с этим Кабмин внес изменение в «Порядок организации, проведения оценки тестового экзамена, подготовки, экспертизы, утверждения образцов тестов для тестовых экзаменов, проводимых для приема на госслужбу, продолжения работы на госслужбе и замещения должностей госслужбы».

Согласно нововведению, ГЭЦ будет проводить тестовый экзамен для приема на госслужбу в органы при главе Исполнительной власти города Баку, управления пассажироперевозок автомобильным транспортом при главах местной исполнительной власти, а также на госслужбу по должностям первой-седьмой классификации административных должностей представительств административно-территориальных округов глав местной исполнительной власти. Исключением являются торгпредства при посольствах и консульствах Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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