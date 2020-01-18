Сахиль Бабаев: В этом месяце пенсии повысятся

БАКУ /Trend/ - В результате индексации в этом месяце в Азербайджане будет очередное повышение пенсий.

Об этом, выступая на коллегии, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минтруда.

Министр напомнил, что в 2019-м году среднемесячные пенсии выросли на 15%, в том числе, пенсии по возрасту – на 15%, по инвалидности – на 22%.

Отметив, что число трудовых договоров в 2019 году выросло на 153 тысячи, Бабаев сказал, что такая динамика продолжится и в 2020-м году.

Он подчеркнул, что в рамках программы электронизации в социальной сфере была запущена система электронного назначения по 21-му виду соцобеспечения, и в текущем году до 200 тысяч назначений будут осуществлены в электронном порядке.

Он подчеркнул, что в 2019-м году было создано еще 13 электронных услуг, число которых будет доведено до 15-ти в 2020-м году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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