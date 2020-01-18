В Азербайджане инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получат еще 1500 единиц жилья

18 января 2020 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева в этом году инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов будет предоставлено еще 1500 квартир и частных домов.

Об этом на коллегии сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минтруда.

Министр отметил, что в центрах реабилитации министерства оказываются услуги 10 457 лицам с инвалидностью и детям в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, 38 041 человек с инвалидностью обеспечены средствами реабилитации.

Бабаев подчеркнул, что в прошлом году после капитального ремонта и реконструкции в Евлахе и Нафталане в эксплуатацию были сданы региональные реабилитационные центры, в Мадакяне - Лечебный пансионат и Протезно-ортопедический реабилитационный центр и Региональный центр социального обеспечения для пенсионеров Гянджи, в Гяндже был открыт Центр профессиональной подготовки, а в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию еще 10 предприятий реабилитации и социальных услуг.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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