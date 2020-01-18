Замминистра: В 2019 г. квартиры получили 34 семьи шехидов 20 Января

18 января 2020 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Указом Президента Ильхама Алиева от 19 января 2006 года была учреждена пенсия Президента Азербайджана для шехидов 20 Января.

Об этом на мероприятии в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), посвященном 30-й годовщине трагедии 20 Января, сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, сообщает в субботу Trend.

Он напомнил, что в соответствии с указом семьи шехидов, которым присвоено почетное имя шехидов 20 Января, получают 100 манатов, лица первой группы инвалидности – 250 манатов, второй группы – 230 манатов и третьей группы – 210 манатов: «Кроме этих пенсий, за инвалидность первой группы в связи с событиями 20 Января выплачивается месячное пособие в размере 150 манатов, второй группы – 130 манатов и третьей группы – 110 манатов.

По словам замминистра, каждому члену семьи лиц, ставших шехидами в связи с событиями 20 Января, не обладающих правом получения трудовой пенсии, выплачивается месячное социальное пособие. Кроме того, за потерю кормильца в связи с событиями 20 Января к страховой части трудовой пенсии выплачивается надбавка в размере 93,5 манатов

Алиев сказал, что с 2014-2015 учебного года платное обучение детей шехидов в колледжах, бакалавриате и в магистратуре вузов, магистратуре НАНА оплачивается за счет средств госбюджета: «Также проводится целенаправленная работа по обеспечению инвалидов 20 Января, семей шехидов жильем и автомобилями за счет государственного бюджета. До сегодняшнего дня министерство обеспечило квартирами 116 инвалидов и семей шехидов 20 Января, 92 получили автомобили. Особо отмечу, что в 2019 году жильем были обеспечены 34 семьи январских шехидов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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