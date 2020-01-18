В прошлом году в Азербайджане было освобождено свыше 9720 осужденных

18 января 2020 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Меры, осуществленные в рамках выполнения распоряжения Президента Ильхама Алиева по гуманизации политики наказаний, подписанного 10 февраля 2017 года, были результативными.

Об этом было сказано на совещании, проведенном по итогам 2019 года в министерстве юстиции, сообщает в субботу Trend.

По словам представителя минюста, суды стали больше применять альтернативные лишению свободы меры наказания, в результате чего число осужденных, состоящих на учете в местных структурах пробации, выросло на 7,5%, достигнув 23 тысяч: «Число лиц, приговоренных к ограничению свободы, выросло в более, чем 4,4 раза в сравнении с 2018 годом".

9 727 человек, состоящих на учете местных структур пробации, были сняты с учета в связи с завершением срока наказания, полным исполнением назначенного наказания или по другим причинам, установленным законом, наказание 728 осужденных, уклоняющихся от исполнения наказания, было заменено судами другими видами наказания, в том числе, наказание 120 человек заменено лишением свободы, сообщил источник.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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