Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

19 января 2020 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 20 января погода в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменно облачной, местами возможны кратковременные дожди которые перкратятся в утренние часы, в основном днем без осадков, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых местах утром ожидается легкий туман, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью - 2-4, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью - 2-4, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется до 772 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидается дождь, в горных районах снег. Ночью и днем в некоторых местах будет туман, в Ленкорани и Астаре предположительно сильный.

Днем в основном днем без осадков, ожидается северный ветер. Температура воздуха ночью от -3 мороза до 2, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью - от 5 до 10, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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