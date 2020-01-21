В первом квартале 2020 г. уровень Каспия будет относительно низким

БАКУ/Trend/ - Каспийское море является закрытым водоемом, поэтому его уровень периодически меняется. Главным фактором изменения уровня моря считается климат его бассейна и колебания уровня воды связаны, в основном, от элементов водного баланса, то есть, от питающих его рек, объема выпавших осадков и испаряемости.

Об этом сказал заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттар-заде, сообщает во вторник Trend

По его словам, тектонические движения, происходящие на дне моря, также влияют на изменение уровня.

Саттар-заде добавил, что в настоящее время наблюдается уменьшение воды из реки Волги, являющейся основным источником питания Каспия. В первой половине прошлого года годовой приток реки составил 114 кубометров, что значительно меньше среднегодовой нормы (146 кубометров).

Завотделом напомнил, что самый низкий уровень Каспия в ХХ веке был зарегистрирован в 1977 году. Впоследствии за короткий период, то есть, в 1977-1995 годах, он поднялся на 2,5 метра, а в последующие годы вновь стал наблюдаться спад. С 2006 года наблюдается снижение уровня Каспия, среднегодовой уровень моря в 2019 году был зафиксирован по Балтийской системе на отметке минус 27,89 метра, что на 1,1 метра выше уровня 1977 года.

Саттар-заде добавил, что динамику уровня моря прогнозировать невозможно, так как ни один из прогнозов долгосрочного уровня, разработанных до сих пор, себя не оправдал.

В заключение он отметил, что на основании совместной информации пяти прикаспийских государств, Координационный комитет по гидрометеорологии Каспийского моря готовит полугодовые сценарии об изменении уровня моря.

Согласно последнему сценарию, в первом квартале 2020 года уровень Каспийского моря будет относительно ниже, чем в прошлом году.

Он сказал, что в данный момент уровень Каспийского моря не считается опасным для окружающей среды, человеческого здоровья и хозяйственных площадей, но если падение уровня будет продолжаться долго, то может повлиять на некоторые хозяйственный участки, в частности, нефтегазовые операции в море, морскому транспорту, работе портов: «Национальный департамент гидрометеорологии проводит систематические наблюдения за уровнем моря, информируя о его уровне структуры, работа которых связана с морем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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