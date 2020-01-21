Завтра утром в Баку туман, осадков не ожидается

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 0-3, днем 6-10, в Баку ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью температура воздуха будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 тепла градусов, в горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 0-3 градуса мороза.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается умеренный южный ветер, что может создать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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