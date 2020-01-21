В Азербайджане установлена личность одного из неопознанных шехидов

21 января 2020 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Установлена личность одного из шехидов, захороненных неопознанным на кладбище Шаммедли в Имишлинском районе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомиссию по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В сообщении говорится, что останки неизвестных шехидов, погибших в боях с армянскими захватчиками в 1993-1994 гг. в направлении Физулинского района, и захороненных на кладбище Шаммедли в Имишлинском районе, при содействии Госкомиссии были ранее эксгумированы, взяты соответствующие биологические образцы.

По желанию семьи шехида, 23 января 2020 года в 15:00, в соответствии с военными ритуалами, состоится перезахоронение останков в Аллее шехидов в Евлахе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Евлахе были обеспечены газом свыше 100 домов
Энергетика 16 декабря 2019 17:13
В Евлахе заложены фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)
Общество 13 ноября 2019 14:41
В Евлахе через 15 лет возобновилось движение на одной из центральных улиц
Общество 1 ноября 2019 19:52
В 4 районах Азербайджана не будет газа
Общество 16 сентября 2019 10:07
В Бейлагане и Евлахе сегодня будет ограничена подача газа
Общество 9 августа 2019 11:27
Из лечебного учреждения выписаны 16 из 22 пострадавших во вчерашнем ДТП в Евлахе
Происшествия 24 мая 2019 14:40
Лента новостей
В казахстанском мегаполисе начнут производство метил-трет-бутилового эфира
Энергетика 15:21
В Минстрое Туркменистана произведено кадровое назначение
Туркменистан 15:19
Нашу систему нужно внедрить во всех учебных заведениях - о сотрудничестве Баку с Петербургом и Москвой
Интервью 15:16
В прошлом году увеличился экспорт цитрусовых из Турции в Туркменистан
Турция 15:13
Туркменистан экспортирует синтетический бензин
Энергетика 15:06
Министр экономики Микаил Джаббаров обратился к молодежи, заинтересованной в карьерном росте (ВИДЕО)
Политика 15:00
Впервые в регионе PASHA Bank внедрил услугу видео-верификации клиента
Бизнес 14:59
Торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и Италии выходит на новый уровень
Бизнес 14:48
Разговоры о поставках азербайджанской нефти в Беларусь имеют под собой реальные основания - эксперты
Политика 14:48