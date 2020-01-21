Рамиз Зейналов: В 2019 году были лишены водительских удостоверений более 7 300 человек

БАКУ /Trend/ - В 2019 году сотрудники дорожной полиции Азербайджана зарегистрировали около 3,3 миллиона нарушений правил дорожного движения.

Об этом на оперативном совещании, посвященном работе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в 2019 году, и предстоящим задачам, сказал начальник Главного управления государственной дорожной полиции, генерал-майор полиции Рамиз Зейналов, сообщает во вторник Trend.

Зейналов отметил, что за отчетный период был усилен контроль дорожного движения специальными техническими средствами с функциями фото- и видеорегистрации на автомобильных дорогах, установлено 502 радара, 617 видеокамер и 296 систем считывания номеров и других средств спецтехники, добавив, что 64% нарушений были установлены с ее использованием.

Генерал-майор полиции подчеркнул, что за нарушения правил дорожного движения лишены водительских удостоверений 7 316 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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