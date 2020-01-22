Объявлена стипендиальная программа для желающих учиться в Турции

22 января 2020 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объявлена стипендиальная программа на 2020-2021 учебный год для желающих получить образование в Турции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Программа охватывает уровни бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

С условиями приема документов для участия в программе можно ознакомиться по ссылке https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/how-to-apply

Крайний срок обращения по приему документов - 20 февраля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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