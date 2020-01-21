Яшар Керимов стал заместителем председателя правления Yelo Bank

21 января 2020 17:41 (UTC+04:00)

В связи с успешным началом обновлений команда Yelo Bank пополняется новыми профессиональными кадрами, вдохновленными текущими процессами и желающими внести свой вклад в успешное будущее банка.

Так, после утверждения со стороны регулятора Яшар Керимов займет пост замеcтителя предcедателя правления и руководителя Управления розничного банкинга. Опытный банкир также будет руководить процессом преобразования модели обслуживания.

Яшар Керимов имеет 15-летний банковский опыт и долгое время занимал руководящие должноcти в других банках в направлениях розничного банкинга, маркетинга и развития бизнеса, а также информационных технологий.

Это назначение придаст новый импульс в развитии банка и посодействует продвижению новой модели обслуживания "Brighter Banking", которая призвана сделать банковское обслуживание для каждого клиента проще, быстрее и ярче.

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