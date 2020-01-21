В Азербайджане введены новшества в правила приема учителей на работу (ВИДEO)

21 января 2020 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В правила приема учителей на работу внесены изменения.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования, согласно изменениям, на экзаменационном этапе в рамках конкурса по приему учителей на работу кандидатам будет задано 40 заданий по специальности, 20 вопросов по стратегии обучения и методике. В программе отсутствуют задания по логике.

Согласно поправкам в законе Азербайджана "Об образовании", учителя государственных среднеобразовательных и профобразовательных учреждений раз в пять лет должны проходить сертификацию. Наряду с этим, в течение 5 лет аттестацию не будут проходить принятые на работу впервые в рамках конкурса по набору учителей. Преподаватели этой категории, с учетом результатов конкурса по приему учителей на работу, будут приравниваться к сертифицированным.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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