Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)

21 января 2020 18:15 (UTC+04:00)

Продолжаются встречи Нагифа Гамзаева с избирателями выдвинутыми партией «Новый Азербайджан» во Втором (Гянджинском) избирательном округе Низами № 38 Милли Меджлиса.

Во время встреч с избирателями Нагиф Гамзаев также посетил районы избирательного округа и встретился с избирателями.

Избиратели, в свою очередь, проявляют большой интерес к встрече с кандидатом, задают ему свои интересующиеся вопросы.

На встречах с избирателями Нагиф Гамзаев сказал, что во время своей работы в качестве члена V созыва наша дверь всегда была открыта для всех избирателей. Я всегда считал своим долгом оправдать доверие своих избирателей, и я пытался решить ваши вопросы и проблемы в рамках своих полномочий.

Избиратели, высоко оценивая деятельность Нагифа Гамзаева в качестве депутата парламента 5-го созыва, заявили, что проголосуют за него еще раз.

Нагиф Гамзаев поблагодарил избирателей за их тепло призвал их принять активное участие на выборах 9 февраля.

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  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
  • Избиратели 38 избирательного округа: «Мы обязательно проголосуем за Нагифа Гамзаева» (ФОТО/ВИДЕО)
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