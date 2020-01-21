БАКУ /Trend/ - Обнародована численность населения Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат, численность населения страны, увеличившись с начала прошлого года на 78 тысяч 737 человек или на 0,8 процента, на 1 декабря 2019 года составила 10 миллионов 60 тысяч 194 человека.

Согласно информации, 52,8 процента от общей численности – городские жители, 47,2 – сельские. Мужчины составили 49,9 процента, а женщины - 50,1 процента.

Плотность населения на квадратный километр составила 116 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.