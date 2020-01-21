Свыше половины новорожденных в Азербайджане в прошлом году - мальчики

21 января 2020 21:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев прошлого года районные (городские) регистрационные отделения министерства юстиции зарегистрировали 129,183 тысячи новорожденных детей.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат, уровень рождаемости на каждую 1000 человек остался неизменным по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - 14,2. 53,2 процента новорожденных - мальчики, 46,8 процента - девочки, в том числе 3102 двоен, 102 - троен, восемь - четверен.

За январь - ноябрь 2019 года в стране зарегистрировано 50 796 фактов смерти.

По сравнению с отчетным периодом 2018 года уровень смертности на каждую 1000 человек снизилась с 5,8 до 5,6.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародовано количество врачей в Азербайджане
Общество 21:05
Азербайджан снизил прокачку нефти по БТД
Энергетика 20:07
Обнародована численность населения Азербайджана
Общество 19:16
Азербайджан наращивает производство электроэнергии
Энергетика 18:58
В Азербайджане вырос ВВП
Финансы 18:47
В Азербайджане существенно увеличилась добыча газа
Энергетика 18:43
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде
Политика 21:28
Обнародовано количество врачей в Азербайджане
Общество 21:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Турции
Политика 21:00
Истинная цель Human Rights Watch - продлить срок оккупации территорий Азербайджана - Эксперт
Политика 20:56
Больше половины кредитов Межбанка Азербайджана выданы на бизнес
Финансы 20:45
В Грузии открылся новый агрокомплекс
Бизнес 20:40
Строительная компания о ходе работ в крупном жилом комплексе в пригороде Баку
Строительство 20:20
Автобусы выездной регистрации на конкурс "Восхождение" отправились в регионы Азербайджана (ФОТО)
Общество 20:15
Азербайджан снизил прокачку нефти по БТД
Энергетика 20:07