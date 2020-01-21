БАКУ /Trend/ - Обнародовано количество врачей в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат, согласно информации на начало года, в стране действует 565 больниц и 1745 амбулаторных поликлиник, в которых работают 32,6 тысячи врачей и 54,2 тысячи работников среднего медперсонала.

В среднем на каждые 10 тысяч человек приходится 33 врача, 54 работника среднего медицинского персонала.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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