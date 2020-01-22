Агентство пищевой безопасности провело рейд в пунктах по забою скота в Баку

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) совместно с представителями ИВ Сабаильского района и сотрудниками Главного управления полиции города Баку провело рейд против незаконного забоя скота и в связи с антисанитарной ситуацией в пунктах забоя в поселке Бадамдар, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе рейда были проверены 10 пунктов забоя и выяснилось, что в магазинах по продаже мяса в этих пунктах, мясо продается в антисанитарных условиях и без ветеринарной экспертизы. В данной связи, в незаконно работающих магазинах по продаже мяса, принадлежащих субъектам предпринимательской деятельности, сотрудники ИВ демонтировали специальные железные конструкции, используемые при незаконном забое скота.

АПБ продолжит последовательные меры по защите здоровья населения и обеспечению его безопасными пищевыми продуктами, предпринимая самые жесткие меры по пресечению незаконных случаев, направленных на нарушение прав потребителей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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