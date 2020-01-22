В Азербайджане утверждена инструкция в связи с участием лиц с инвалидностью в экзаменах

22 января 2020 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Совет директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) утвердил инструкцию по созданию благоприятных условий для участия в выпускных и вступительных экзаменах несовершеннолетних лиц с инвалидностью или ограниченными физическими возможностями.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ, в инструкции отражены категории несовершеннолетних лиц с инвалидностью или ограниченными физическими возможностями, принимающих участие в экзаменах, используемые основные понятия, описание условий, созданных для участия несовершеннолетних лиц с инвалидностью в выпускных и вступительных экзаменах, а также другие вопросы.

С Инструкцией можно ознакомиться по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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