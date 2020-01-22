Пограничники Казахстана задержали граждан Азербайджана

22 января 2020 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана задержала четырех азербайджанцев в территориальных водах этой страны. Об этом казахстанские СМИ сообщили со ссылкой на Погранслужбу страны, передает в среду Trend.

Согласно информации, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 января.

«Пограничный корабль «Сарбаз» нес службу по охране морских рубежей на Каспии и обнаружил цель по радиолокационной станции. Пограничники начали опрос по международному каналу, но цель не ответила, и «Сарбаз» направился к ней», - говорится в информации.

Плавательное средство, экипаж которого на требования об остановке не реагировал, начало уходить в юго-западном направлении. В связи с этим пограничный корабль начал преследование.

«В итоге пограничники задержали четырех граждан Азербайджана 1971, 1975, 1978 и 1983 годов рождения. Было начато досудебное расследование по статье "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан", - говорится в информации.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией
Политика 14:08
Импорт автомобилей из Грузии в Азербайджан значительно вырос
Бизнес 12:48
Минэнерго Казахстана снизило экспорт нефти в Китай
Энергетика 12:41
МФЦА «Астана» и российский геологический холдинг объединяются для привлечения финансирования
Бизнес 12:37
Производство текстильной продукции в Азербайджане увеличилось
Бизнес 12:20
Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло
Бизнес 11:49
Лента новостей
Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи, уже включены в списки
Общество 14:15
Мазахир Панахов: В случае нежелательных инцидентов ЦИК немедленно принимает меры и устраняет проблемы
Политика 14:13
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией
Политика 14:08
В Азербайджане впервые обнаружена уникальная для Кавказа разновидность клевера
Общество 14:06
Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане
Политика 14:01
Венгрия заинтересована в закупке туркменского газа
Энергетика 13:44
В НГДУ им. Н.Нариманова обсудили итоги минувшего года (ФОТО)
Энергетика 13:39
В Грузии выдано значительное количество лицензий на добычу полезных ископаемых
Бизнес 13:31
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 13:31