Пограничники Казахстана задержали граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана задержала четырех азербайджанцев в территориальных водах этой страны. Об этом казахстанские СМИ сообщили со ссылкой на Погранслужбу страны, передает в среду Trend.

Согласно информации, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 января.

«Пограничный корабль «Сарбаз» нес службу по охране морских рубежей на Каспии и обнаружил цель по радиолокационной станции. Пограничники начали опрос по международному каналу, но цель не ответила, и «Сарбаз» направился к ней», - говорится в информации.

Плавательное средство, экипаж которого на требования об остановке не реагировал, начало уходить в юго-западном направлении. В связи с этим пограничный корабль начал преследование.

«В итоге пограничники задержали четырех граждан Азербайджана 1971, 1975, 1978 и 1983 годов рождения. Было начато досудебное расследование по статье "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан", - говорится в информации.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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