Минэкологии Азербайджана предупредило население в связи с ожидаемыми метеоусловиями

БАКУ/Trend/ - Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредил население в связи с ожидаемыми изменениями метеоусловий.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в Баку и на Абшеронском полуострове 23 января будет преобладать сильный юго-западный ветер, а 24 января он сменится на сильный северо-западный.

С 24 до утра 25 января ожидаются осадки, временами интенсивного характера. Вечером 24, в ночь на 25 января местами ожидается мокрый снег.

По сравнению с прошедшими днями с 24 января температура воздуха снизится на 4-6 градусов, 0-3 градусов тепла.

В районах Азербайджана с вечера 23 января ожидается резкая смена погодных условий. Временами ожидаются осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах снег. В отдельных местах интенсивного характера.

Сильный юго-западный ветер 23 января сменится на сильный северо-западный ветер 24 января. Температура воздуха снизится на 4-6 градусов по сравнению с прошедшими днями. На дорогах горных и предгорных районов ожидается гололед.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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