В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман

22 января 2020 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы сборной команды Израиля по художественной гимнастике, сообщает в среду Trend. В сборах принимают участие как взрослые гимнастки, так и юниоры.

"В Национальной арене гимнастики в Баку роскошный зал, в котором созданы все необходимые для гимнастов условия – это огромный плюс для тренировочного процесса. В январе прошлого года мы тоже приезжали сюда на сборы. В Израиле нет такой базы как здесь, у нас просто тренировочный зал, и каждая гимнастка живет у себя дома. А в Арене гимнастики в Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха спортсменов. Находясь здесь на сборах, мы больше времени можем уделить тренировкам и отдыху между ними", - сказала член сборной команды Израиля по художественной гимнастике Николь Зеликман.

Николь Зеликман подчеркнула, что прошедший 16-22 сентября 2019 года в Баку 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике запомнился команде Израиля выдающимися результатами.

"На Чемпионате мира в Баку сборная Израиля заняла второе место в командном зачете, и мы также получили лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. Также на Чемпионате Европы в Баку в мае 2019 года я завоевала бронзовую медаль в упражнениях с обручем. Каждый раз команда Израиля приезжает в Баку с огромным удовольствием. Соревнования здесь всегда организованы на высоком уровне, а бакинская публика горячо поддерживает, выступать здесь легко", - добавила она.

Израильская гимнастка подчеркнула, что ее родители - уроженцы Баку, поэтому она приезжает в наш город с особым чувством.

"Мой первый визит в Баку состоялся в 2014 году, но практически вся моя семья родом отсюда, и поэтому в Баку мне уютно. На крупные соревнования, которые проходили в Баку я приезжала вместе с родителями. Они в восторге от того как изменился Баку, по их словам центр города просто не узнать, ведь когда они уезжали здесь все было по-другому", - добавила Зеликман.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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