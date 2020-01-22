В Национальной арене гимнастики в Баку лучшие условия в мире – тренер сборной Израиля по художественной гимнастике

22 января 2020 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В зале Национальной арены гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы сборной команды Израиля по художественной гимнастике, сообщает в среду Trend. В сборах принимают участие как взрослые гимнастки, так и юниоры.

"Нам очень нравится тренироваться и состязаться в Национальной арене гимнастики в Баку, потому что здесь лучшие условия в мире, которые нам приходилось видеть. Учебно-тренировочные сборы команды Израиля в Баку продлятся в течение недели, а потом мы опять приедем сюда на Кубок мира по художественной гимнастике, который состоится в текущем году. Нам очень нравится выступать в Баку на соревнованиях, здесь всегда царит добрая, семейная атмосфера. Соревнования здесь проводятся на высоком уровне, и мы всегда рады сюда приезжать. Большое спасибо азербайджанской команде и особенно главному тренеру сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариане Василевой за помощь и поддержку", - сказала тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Айелет Зуссман.

Тренер сборной Израиля добавила, что на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике, который прошел в Баку 16-22 сентября 2019 года, команда Израиля заняла второе место в командном зачете.

"Это действительно первый в истории Израиля случай – лучший результат. Также израильская гимнастка Линой Ашрам заняла третье место в индивидуальном многоборье", - подчеркнула Зуссман.

(Авторы: Наргиз Садыхова, Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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