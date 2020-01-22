В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)

22 января 2020 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) 22 января вручены сертификаты студентам, успешно окончившим курсы удаленного изучения китайского языка, организованные Фондом Гейдара Алиева, сообщает в среду Trend.

Открывая мероприятие вступительным словом, ректор UNEC Адалят Мурадов отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. Он подчеркнул, что успешность сегодняшнего мероприятия обусловило особое внимание Президента Ильхама Алиева поддержанию азербайджано-китайских отношений на высоком уровне. Ректор выразил признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за инициативу в связи с дистанционным преподаванием китайского языка.

«По инициативе Фонда совместно с Институтом Конфуция, функционирующим при Азербайджанском университете языков, мы начали в UNEC преподавание китайского языка. Отрадно, что к китайскому языку проявляется большой интерес. Мы намерены продолжать преподавание этого языка. У нас есть возможность привлечь к этим занятиям более широкую аудиторию», - сказал ректор Адалят Мурадов.

В своем выступлении исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров подчеркнул, что дистанционные курсы китайского языка организованы Фондом Гейдара Алиева - по инициативе вице-президента Фонда Лейлы Алиевой.

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  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
  • В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
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