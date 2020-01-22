История Родины является основой научной деятельности кандидата в депутаты Парвин Керимзаде

Кандидат в депутаты от первого избирательного округа Nizami (Гянджа) № 37 Парвин Керимзаде разместила на своей странице в Facebook статью в которой рассказывается об истории Гянджи и которая была опубликованна в престижном российском журнале “Вопросы истории”, включенной в глобальную научную базу данных Web of Science Core Collection.

Далее, Парвин Каримзаде пишет: «В статье исследуется состояние образования в Гяндже в начале 20-го века, влияние образования на формирование национального движения и превращение Гянджи в центр национального движения».

Карабахская проблема , история Гянджи являются основой научной работы Парвина Керимзаде. В том числе национальное движение в Гяндже в начале 20-го века, первые национальные партии, известные личности Гянджи (А. Рафибейли, М. Пишнамаззаде, А. Зиядханов, И. Зиядханов и др.), провокации, совершенные армянами в Гяндже в 1905-1906 годах и другие научные статьи были опубликованы не только в Азербайджане, но и во многих странах мира (Турция, Франция, Германия, Россия, Украина, Грузия и др.),ее научные статьи были опубликованы в влиятельных журналах, включенных в базу данных Web of Science.

Основой статей, написанных Парвин Керимзаде является История Родины, в особенности армяно-азербайджанский конфликт, история родного Гянджи, освещающую террористическую деятельность партии «Дашнакцут». Эти статьи были опубликованны в зарубежных журналах, что является помощью в напавленнии донесению миру Азербайджанской истины.

Отметим что, Парвин Керимзаде является членом 5-го Азербайджанского созыва парламента, и партия «Новый Азербайджан» выдвинула ее кандидатуру для участия в досрочных парламентских выборах первого избирательного округа Nizami (Гянджа) № 37 ,Парвин Керимзаде является проректором Гянджинского государственного университета, депутатом и доктором исторических наук.

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