В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) 22 января вручены сертификаты студентам, успешно окончившим курсы удаленного изучения китайского языка, организованные Фондом Гейдара Алиева, сообщает в среду Trend.

Открывая мероприятие вступительным словом, ректор UNEC Адалят Мурадов отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. Он подчеркнул, что успешность сегодняшнего мероприятия обусловило особое внимание Президента Ильхама Алиева поддержанию азербайджано-китайских отношений на высоком уровне. Ректор выразил признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за инициативу в связи с дистанционным преподаванием китайского языка.

"По инициативе Фонда совместно с Пекинским университетом иностранных языков и Институтом Конфуция, функционирующим при Азербайджанском университете языков, мы начали в UNEC преподавание китайского языка. Отрадно, что к китайскому языку проявляется большой интерес. Мы намерены продолжать преподавание этого языка. У нас есть возможность привлечь к этим занятиям более широкую аудиторию", - сказал ректор Адалят Мурадов.

В своем выступлении исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров подчеркнул, что дистанционные курсы китайского языка организованы Фондом Гейдара Алиева - по инициативе вице-президента Фонда Лейлы Алиевой.

«По результату организации курсов мы поняли, что к изучению китайского языка проявляется большой интерес», - сказал Алакбаров.

Он отметил, что с помощью и при поддержке партнеров Фонд намеревается продолжить инициативу курсов дистанционного изучения китайского языка.

Представитель посольства Китая в Азербайджане Ли Жингсонг выразил уверенность в том, что проект позволить выучить китайский язык большому числу азербайджанцев.

Он напомнил, что по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Азербайджане и Китае реализованы многие проекты. Ли Жингсонг подчеркнул, что знания, приобретенные на уроках участниками завершенного курса, повысили их квалификацию в области китайского языка.

На мероприятии был показан видеоролик о презентации, проведенной в университете в связи с началом курса китайского языка.

Директор действующего при Азербайджанском университете языков Института Конфуция Рафиг Аббасов отметил, что реализуемый проект внесет вклад в дальнейшее укрепление дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем.

Заведующий кафедрой азербайджанского языка Пекинского университета иностранных языков, доктор философии по филологии Агшин Алиев присоединился к мероприятию по видеосвязи.

Он сказал, что реализация проекта - необходимость, проявившаяся в связи с исторически сложившимися отношениями между Азербайджаном и Китаем.

Директор департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов проинформировал о деятельности представляемой им структуры в сфере науки и образования. Он подчеркнул, что проект окажет положительное влияние на экономические, торговые, культурные связи высокого уровня между двумя странами.

В заключение окончившим курсы студентам были вручены сертификаты.

Напомним, что занятия курса по удаленному изучению китайского языка начались 28 сентября 2019 года. В церемонии презентации, проведенной в связи с этим в университете, принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. На дистанционных курсах китайского языка, предназначенных для азербайджанцев, только начинающих изучать китайский язык, занятия проводились по 1,5 часа три раза в неделю. Курсы по дистанционному обучению проводились на платной основе. Оплата учебы за лиц, нуждающихся в социальной поддержке, была внесена Фондом Гейдара Алиева. Участники, окончившие элементарный уровень, состоявший из аудиоуроков, разговорной практике, чтению и письму, освоили общие грамматические правила китайского языка, научились элементарному общению. Трехмесячные курсы были проведены дистанционно без отрыва от работы. Партнерами проекта являются Азербайджанский государственный экономический университет, Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков и Пекинский университет иностранных языков.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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