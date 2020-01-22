В прошлом году в Азербайджан на постоянное место жительства переехал 1861 человек

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев 2019 года на постоянное место жительства в Азербайджан переехал 1861 человек.

Как сообщает в среду Trend, за отчетный период соответствующие структуры МВД и Государственной миграционной службы зарегистрировали 1861 человека, прибывших в Азербайджан на постоянное место жительства. Число убывших из страны людей составило 1511 человек.

Таким образом миграционное сальдо Азербайджана оказалось положительным - 350 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.