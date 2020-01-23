Все свои силы я направлю на Кубок мира в Баку – азербайджанская гимнастка

23 января 2020 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Все свои силы я направлю на удачное выступление на Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, сказала Trend азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова.

"Это мой первый Кубок мира, поэтому соревнования очень важны для меня. К соревнованиям мы начали готовиться еще в 2019 году, к концу года у нас были усиленные тренировки, над комбинацией упражнений работаем давно. Кубок мира пройдет в Национальной арене гимнастики – родном для меня зале и для меня очень важна поддержка болельщиков. Представлять свою страну на Кубке мира – огромная честь, верю, что выступлю достойно", - отметила спортсменка.

По словам Сельджан Магсудовой, соперники на Кубке мира будут серьезные. "Соперники все сильные – это представители России, Канады, Японии, Китая, Беларуси. Это спортсменки, которые участвовали во многих значимых соревнованиях, и добились высоких результатов", - добавила она.

Отметим, что Сельджан Магсудова на Кубке мира в Баку выступит в программе индивидуальные прыжки на батуте.

Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку пройдет 15-16 февраля. Кубок носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020. Согласно предварительному списку заявок уже 30 стран подтвердили свое участие на соревновании. Ожидается участие более 150 гимнастов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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