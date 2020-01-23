В Азербайджане за загрязнение окружающей среды выписаны штрафы почти на 1 млн манатов

23 января 2020 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Службы мониторинга министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в 2019 году провели соответствующие проверки в 1486 предприятиях, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

В результате мониторинга было установлено, что выбросы 35,8 процента предприятий, проверенных на загрязнение водных бассейнов, а также 45,8 процента предприятий, проверенных на загрязнение атмосферного воздуха и 37,9 процента предприятий, направленных на осмотр из-за загрязнения земляных ресурсов, были выше допустимой нормы.

В прошлом году 868 должностных лиц и граждан, привлеченных к ответственности за нарушение законодательства по охране природы, были оштрафованы на 955 тысяч манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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