В Азербайджане молодежь будет привлечена к гуманитарным исследованиям

23 января 2020 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - НАНА Азербайджана намерена предпринять стимулирующие меры для проведения гуманитарных исследований с привлечением молодежи, имеющей базовое образование по точным наукам.

Решение об этом было принято на сегодняшнем собрании Президиума НАНА, сообщает в четверг Trend.

На собрании было поручено совместно с министерством образования подготовить предложения по созданию учебников и учебных пособий по гуманитарным наукам, принять стимулирующие меры для привлечения к гуманитарным исследованиям молодежи, имеющей базовое образование по точным наукам с целью укрепления связей гуманитарных наук с другими научными сферами, в том числе, проводить литературно-культурные встречи со студентами последних курсов вузов.

На собрании было отмечено, что в 2019 году была завершена работа над 13 словарями различных сфер, в частности, над орфографическим словарем, который планируется издать в феврале.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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