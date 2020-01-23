Миграционная служба Азербайджана стала выдавать «проездной документ» лицам со статусом беженца

23 января 2020 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня Государственная миграционная служба Азербайджана начала выдачу «проездного документа» лицам, проживающим в Азербайджане со статусом беженцев.

Об этом сказал начальник Службы Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, с «проездным документом» проживающие в стране беженцы смогут выезжать за рубеж: «В сравнении с прошлым годом наблюдается рост на 11,4 тысяч, в стране приехало 3 миллиона 170 тысяч иностранцев. До этого граждане, получившие статус беженца в Азербайджане, затруднялись выезжать за пределы страны. Отныне по этому документу они могут выезжать в любую страну. «Проездной документ» действителен сроком на пять лет. Если за эти пять лет у беженца не будет никаких проблем, то он может вновь обратиться для его получения. Сегодня этот документ получат десять человек. Документ последовательно получат и другие беженцы».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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