В Центре Гейдара Алиева выступит пятикратная обладательница «Грэмми» Дайан Ривз

23 января 2020 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 29 марта состоится концерт легендарной джазовой певицы, пятикратной обладательницы «Грэмми» Дайан Ривз (Dianne Reeves), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

За свою удивительную виртуозность, высокое мастерство импровизации и уникальный стиль исполнения джазовой музыки и R&B Дайан Ривз была удостоена пяти «Грэмми». Она является первой певицей, получившей «Грэмми» за вышедшие подряд три альбома.

Дайан Ривз удостоена «Грэмми» и за саундтрек к фильму Джорджа Клуни «Good Night, And Good Luck» («Доброй ночи и удачи»), завоевавшему шесть "Оскаров".

Ее последний альбом "Beautiful Life" также получил в 2015 году «Грэмми».

На протяжении своей карьеры Дайан Ривз сотрудничала с лучшими симфоническими оркестрами и джазовыми группами. Она выступала на одной сцене с трубачом, композитором Уинтоном Марсалисом и джазовым оркестром Центра Линкольна. Также Дайан Ривз записала выступление с Чикагским симфоническим оркестром под управлением Даниэля Баренбойма, являлась солисткой Берлинского филармонического оркестра.

Ривз была первым художественным руководителем по джазу Лос-Анджелесской филармонии и первой вокалисткой, выступившей в знаменитом Walt Disney Concert Hall.

Дайан Ривз удостоена степени почетного доктора Berklee College of Music и Juilliard School.

В 2018 году Национальный фонд искусств США удостоил Дайан Ривз самой высокой награды для американских исполнителей джаза - "Jazz Master".

Билеты на концерт Дайан Ривз в Центре Гейдара Алиева можно приобрести в кассе Центра, в пунктах продаж и на сайте iTicket.az

(Текст: Кямаля Сеидова)

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