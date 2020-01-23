Аскер Алекперов: "Ичеришехер" сохранит свой особый статус

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов прокомментировал планы создания центрального района Баку.

Как передает в четверг Trend, на сегодняшней пресс-конференции по итогам 2019 года Алекперов сообщил, что в ходе встречи с деятелями культуры в марте прошлого года Президент Ильхам Алиев выступил с предложением создания центрального района Баку. По словам Алекперова, в настоящее время в этом направлении идет работа.

Он добавил, что администрация заповедника учреждена в 2005 году.

" Таким образом Ичеришехер был удостоен высокого статуса. Полагаю, если и будет создан новый центральный район Баку, Ичеришехер сохранит свой особый статус", - сказал Алекперов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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