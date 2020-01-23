У Дома бакинских ханов в "Ичеришехер" будет разбит парк

23 января 2020 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посадка взрослых саженцев деревьев, в рамках работ по разбивке парка у Дома бакинских ханов XVII-XVIII веков, расположенного по адресу улица Бёюк Гала 44,46,48,50, уже завершена и в настоящее время идет работа по высадке декоративного кустарника, газонов и цветов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам 2019 года сказал председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов.

По словам Алекперова, в настоящее время, Управление осуществляет текущий ремонт и восстановительные работы в 104 зонах на территории заповедника. На территории площадью 222 квадратных метра уложены газоны, высажены 8950 сезонных цветов, проложено 165 погонных метров водопровода, 330 погонных метров линий электропередачи, установлены девять гидрантов и обновлено дорожное покрытие на площади 1738 квадратных метров.

Он отметил, что работы по восстановлению, реконструкции и консервации банного комплекса эпохи средневековья, обнаруженного по адресу улица Бёюк Гала 50 в ходе археологических раскопок, уже завершились. Эти проекты реализованы всемирно известной в сфере реставрации исторических памятников австрийской компанией Atelier Erich Pummer. Алекперов добавил, что наряду с проделанной работой, основным приоритетным направлением для руководства заповедника является развитие туризма на территории "Ичеришехер".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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