Джейхун Байрамов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" (ВИДЕО)

23 января 2020 16:03 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Министр образования и член оргкомитета конкурса «Восхождение» Джейхун Байрамов обратился к молодежи, сообщает в пятницу Trend.

Обращаясь к молодым людям, проявившим выдающиеся таланты, министр заявил, что работа с одаренными детьми начинается его с общеобразовательных учреждений. "Одной из ключевых задач правительства в сфере образования является выявление, отбор и обеспечение дальнейшего развития детей с выдающимися способностями. В результате этой деятельности, число молодежи, успешной представляющей страну на влиятельных международных образовательных соревнованиях и различных олимпиадах, ежегодно только растет. Для одаренной молодежи на последующих этапах обучения создаются дополнительные возможности, предоставляются различные специализированные программы для их всестороннего развития", - сказал министр.

По словам Байрамова, конкурс «Восхождение» является следующим этапом в государственной программе поддержки развития и трудоустройства талантливой молодежи. Конкурс создает большие возможности для одаренных личностей, имеющих способности, соответствующие высоким требованиям 21 века: «Главной целью конкурса является выявление, развитие и поддержка будущих перспективных руководителей, имеющих высокий интеллектуальный уровень и управленческие качества, что способствует росту числа профессиональных кадров в стране. Победители конкурса будут принимать участие в различных программах личностного развития и тренингах, развиваться как будущие руководители, таким образом получая потенциальную возможность напрямую участвовать в экономическом развитии страны. «Восхождение» - это новый шанс для одаренных личностей! Присоединяйтесь к «Восхождению» и пусть восхождение начнется с Вас!", - сказал министр.

Отметим, что регистрация на конкурс «Восхождение», учрежденный распоряжением Президента Азербайджана, продлится до 2 февраля 2020 года.

Редактор: Ровшан Гусейнов

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