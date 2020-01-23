В Баку температура воздуха опустится ниже нуля

23 января 2020 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра вечером и в ночь на субботу в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается мокрый снег переходящий в снег, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер, в ночь на субботу прогнозируются осадки, временами обильные.

Температура воздуха в ночь на субботу составит 0-2 градуса мороза.

В районах Азербайджана до 25 января установится нестабильная погода, временами пройдут осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах пойдет снег, местами сильный. Северо-западный ветер временами усилится.

На дорогах в горных и предгорных районах возможна гололедица.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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