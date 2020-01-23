В Азербайджане оглашены надбавки к зарплате медперсонала и немедицинских работников

БАКУ/Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) утвердило Порядок «О системе оплаты труда работников здравоохранения медицинских учреждений при публичном юридическом лице учреждений «TƏBİB», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.
Согласно данному порядку, в заработную плату медработника, в зависимости от занимаемой должности, стажа и оценки служебной деятельности, входят должностной (тарифный) оклад, надбавки за условия труда, поощрительные надбавки и другие выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом.
Виды надбавок за условия труда медработникам следующие: за опасные и тяжелые для здоровья условия труда; за особо опасные и особо тяжелые для здоровья условия труда; за условия труда, связанными со СПИД и ВИЧ; за степень квалификации; за непрерывный стаж; за работу в ночное время; за особенности условий труда; за сложность, напряженность, высокое качество и высокие результаты.
Учитывая особенности услуг среднего и малого медперсонала, поощрительные надбавки к их месячному должностному (тарифному) окладу назначаются в виде стабильных надбавок в зависимости от занимаемых должностей.
|
Наименование структурной единицы/должности
|
Размер стабильных надбавок
|
Средний медперсонал
|
Отделение реанимации (за исключением лаборантов), операционная хирургического отделения (за исключением технических работников)
|
160 ман.
|
Средние медработники, работающие в хирургическом (за исключением работников операционной), терапевтическом, детском, гинекологическом и родильном отделениях, отделении гемодиализа, лаборатории, физиотерапевтическом отделении, аптечном отделении, работающие на медико-статистической должности статистического отделения, на технической должности в отделении радиологии, а также лаборанты реанимационного отделения
|
110 ман.
|
Средние медработники Центра здоровья семьи
|
80 ман.
|
Средние медработники поликлинического, радиологического (за исключением технических работников радиологического отделения), оказывающие стационарные услуги в отделении инфекционных болезней и туберкулезном отделении, работающие в неврологических отделениях санаторного и санаторно-курортного типа
|
80 ман.
|
Средние медработники, работающие на технической должности в операционной
|
40 ман.
|
Средний медработник, работающий медсестрой или медбратом
|
790 ман.
|
Малый медперсонал
|
Младшие медработники реанимационного отделения и операционной хирургического отделения
|
60 ман.
|
Младшие медработники, работающие хирургическом, родильном и гинекологическом, физиотерапевтическом отделениях, отделении гемодиализа, Центре здоровья семьи, лаборатории, детском, поликлиническом, радиологическом, терапевтическом отделениях, оказывающих стационарные услуги в отделении инфекционных болезней и туберкулезном отделении, административном и немедицинском отделениях, работающие в отделениях неврологической санаторной и санаторно-курортного типа
|
40 ман.
|
Младший медработник, работающий главной сестрой (братом) по хозяйственной части
|
210 ман.
Стабильные надбавки выплачиваются и среднему и младшему медперсоналу, работающие вдалеке от мест проживания в селах и поселках.
Стабильные поощрительные надбавки выплачиваются к месячной заработной (тарифной) плате в соответствии со степенями оплаты труда руководителей, диспетчеров, среднего и младшего медперсонала и водителей станций (подстанций) скорой помощи, работников учреждений (отделений), занимающихся переработкой и заготовкой крови и ее компонентов, костного мозга и хранящих их в замороженном виде.
За каждый час ночной работы среднего и младшего медперсонала хирургии, реанимации, акушерства, гинекологии и скорой помощи медучреждений выплачивается надбавка в размере 50% от почасовой должностной (тарифной) зарплаты (в сфере скорой помощи 35% стабильных поощрительных надбавок, указанных в п. 17.4 Порядка), другим работникам – в размере 35% должностной (тарифной) зарплаты.
Группе медработников выплачивается надбавка в размере 15% месячной должностной (тарифной) зарплаты за опасные и тяжелые для здоровья условия труда, 20% месячной должностной (тарифной) зарплаты - за особо опасные и особо тяжелые для здоровья условия труда и 60% месячной должностной (тарифной) зарплаты - за условия труда в связи со СПИД И ВИЧ.
Размеры поощрительных надбавок к месячной должностной (тарифной) зарплате немедицинских работников определяются непосредственно в зависимости от деятельности медучреждения.
С этой целью медучреждения оцениваются по установленным оценочным критериям из трех групп: по структуре больницы – максимальный балл 30; по медико-статистическим показателям - максимальный балл 40; за административное управление - максимальный балл 30.
Поощрительные надбавки к месячному должностному (тарифному) окладу немедицинских работников регулируются в зависимости от групп и категорий, к которым относятся медучреждения, в которых они работают.
С размерами месячных поощрительных надбавок немедицинских работников можно ознакомиться из вышеназванного Порядка.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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